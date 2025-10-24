O prefeito Sandro Mabel (UB) categorizou como “perseguição” a nova multa diária em R$ 5 mil aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) em decorrência da operação do Aterro Sanitário de Goiânia sem licença ambiental. Um dia após a notificação da pasta à Prefeitura para a nova multa relacionada ao empreendimento, ocorrida nesta quarta-feira (22), o chefe do Executivo voltou a dizer que não deve enviar os resíduos da capital para um aterro que esteja licenciado, apontando que há “interesse” na destinação do lixo a empreendimentos privados. “Enquanto eu conseguir resistir, não vou jogar no lixo R$ 10 milhões por mês (para enviar os detritos a outro local)”, enfatizou. A pasta, por outro lado, alega cumprimento da legislação.\nA Semad anunciou na quarta nova multa à Prefeitura, tendo por base o artigo da Lei de Crimes de Ambientais que pune o funcionamento de empreendimentos potencialmente poluidores sem licença. Desde dezembro, o denominado “lixão” pela pasta atua sem o licenciamento, que foi suspenso pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) diante da falta de avanços nos acordos estabelecidos em termo de ajustamento de conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) em novembro de 2020 e aditivo celebrado em janeiro de 2024. Antes dessa multa, em 16 de julho a pasta já havia aplicado outra, também diária, no mesmo valor, pelo crime de poluição.