Uma eventual participação de forças de elite de Goiás em operações no Rio de Janeiro levanta o debate sobre o preparo das tropas goianas para atuar em ambientes complexos e dominados por organizações criminosas, como os morros e vielas da capital fluminense. Em entrevistas, integrantes do Grupo Tático 3 (GT3), da Polícia Civil, e o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, coronel Allan Pereira Cardoso, detalharam que o treinamento da polícia contempla cenários semelhantes aos do Rio de Janeiro. Até o momento, não houve nenhuma sinalização de que o governo fluminense solicite tropas de outros Estados.\nApós a Operação Contenção, que resultou em mais de 120 mortes no Rio de Janeiro, o governador Ronaldo Caiado (UB) colocou as tropas de segurança pública de Goiás à disposição do governador do Rio, Cláudio Castro (PL). O Estado possui dois destacamentos especializados para missões dessa natureza.