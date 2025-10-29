Moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, levaram na madrugada desta quarta-feira (29) aos menos 20 corpos para a praça São Lucas, na comunidade.\nEles foram localizados na mata localizada entre os complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, onde foi realizada a operação mais letal da história do estado, nesta terça (28).\nA advogada Flávia Fróes, que acompanha a retirada dos corpos, afirma que alguns deles têm marcas de tiros na nuca, facadas nas costas e ferimentos nas pernas.\nDefensores de direitos humanos pediram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a presença de interventores e peritos internacionals no Rio. A advogada chama a ação policial de "o maior massacre da história do Rio de Janeiro".\nEnfileirados, os corpos estão cercados de moradores, que tentam identificar familiares e amigos.