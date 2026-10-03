-Vídeo POP advogada (1.3463452)\nA advogada Anabel Pitaluga, que relatou ter sofrido constrangimento ao entrar no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), em Goiânia, na última quarta-feira (30), usou as redes sociais para questionar a situação. A profissional, que se dirigia ao prédio para realizar uma sustentação oral, foi abordada por uma funcionária da segurança, que exigiu que ela abaixasse a saia por considerá-la curta.\nEm um vídeo apurado pela repórter Letícia Fiuza, do g1, a advogada detalhou o momento da entrada no tribunal. Segundo Anabel, ela e uma colega de profissão se dirigiam à catraca de acesso quando foram surpreendidas pelo comentário da equipe de vigilância (confira o vídeo acima).\nNós fomos nos dirigindo até a catraca, ela estava na minha frente, quando a segurança apontou o dedo para mim e falou em voz alta, direcionada para a outra advogada: 'Pede para ela abaixar a saia, porque está curta e é proibido entrar dessa forma'. A colega olhou para ela espantada e a segurança repetiu novamente: 'Pede para ela abaixar a saia porque está curta'", contou.