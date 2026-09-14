-VÍDEO PRISÃO ABUSADOR (1.3455948)\nUma mulher de 29 anos denunciou à Polícia Civil que era vítima de abusos sexuais praticados pelo próprio pai desde que tinha 12 anos. Segundo a investigação, os abusos continuaram até os dias atuais. O homem, de 48 anos, foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (11), em Anápolis. A investigação começou depois que a Polícia Civil tomou conhecimento de que a mulher havia contado a familiares sobre os abusos. O relato ocorreu quando o pai dela estava preso por outro crime.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a delegada Aline Cardoso ao jornal O POPULAR, foi durante o período em que o homem estava preso que a vítima se sentiu segura para revelar o que vinha sofrendo. Ela também contou que o primeiro filho, nascido quando ainda era adolescente, seria fruto dos abusos cometidos pelo pai.