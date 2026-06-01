Em meio à repercussão provocada pela retirada de árvores no Parque Lago das Rosas, a presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Zilma Peixoto, informou que está pronta a minuta do primeiro manual de podas de Goiânia. O documento ainda passará por consulta a entidades técnicas e à sociedade civil e deve ser publicado no prazo aproximado de 60 dias. Depois disso, o órgão vai elaborar um manual de arborização. A titular do órgão foi entrevistada no programa Jackson Abrão Entrevista desta segunda-feira (1º) e depois conversou com a reportagem do POPULAR.\nSegundo Zilma, o objetivo é criar parâmetros técnicos para podas e plantios, orientar a escolha das espécies adequadas para cada espaço urbano e evitar problemas de manejo que possam comprometer a arborização da cidade. A secretária afirma que, hoje, não existe na Prefeitura de Goiânia um manual que dê uma referência técnica única para as intervenções ambientais nas diferentes espécies arbóreas.