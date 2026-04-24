Decisão da Diretoria-Geral proíbe atuação de delegados em causa própria após prisão de advogada por delegado que era vítima da ocorrência no Entorno do DF (Reprodução/Instagram de Christian Zilmon | Reprodução/TV Anhanguera)\nA Diretoria-Geral da Polícia Civil editou uma portaria proibindo a atuação de delegados em procedimentos em que tenham envolvimento pessoal, para assegurar a imparcialidade na condução de investigações e evitar conflitos de interesse. A Portaria nº 323/2026 foi criada por conta do caso envolvendo o delegado Christian Zilmon Mata dos Santos, em Cocalzinho de Goiás.\nA Portaria nº 323/2026, assinada pelo Delegado-Geral da Polícia Civil de Goiás, André Ganga, estabelece diretrizes para a atuação dos delegados em ocorrências em que eles figurem como vítimas diretas, com o objetivo de preservar a imparcialidade e a legalidade dos procedimentos.