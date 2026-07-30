Após quase um ano de uma liminar de Justiça que determina que o município de Goiânia faça obras de recuperação e revitalização em quatro pontes da cidade, a Prefeitura, por meio da Secretária Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap), está realizando a sondagem do solo na estrutura da Rua 10 sobre a Marginal Botafogo, entre o Setor Leste Universitário e o Centro. A técnica, utilizada para analisar a resistência do terreno para suportar a estrutura do viaduto, começou a ser executada nesta terça-feira (28). O trabalho deve ser finalizado no máximo em dez dias, com acréscimo de mais cinco para conclusão do laudo técnico do terreno.\nEsse é o quarto viaduto da capital em que a empresa Gynsolos faz a sondagem de solo neste ano. Conforme apurado pelo POPULAR, a empresa foi contratada por outra empresa, a Suprema Engenharia, para fazer a análise técnica, além da ponte da Rua 10, também das que estão sobre o Córrego Cascavel na Avenida T-63, no Jardim América, e na Avenida 24 de Outubro, Vila Abajá; e a que une os setores Crimeia Oeste e Leste sobre o Córrego Botafogo, na Rua Dr. Constâncio Gomes. As quatro são as mesmas contempladas pela determinação da Justiça. A Suprema, por sua vez, seria a empresa contratada pelo município para efetuar a reestruturação nos viadutos.