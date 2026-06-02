-Após quatro feiras de adoção, cachorro passa a evitar pessoas (1.3417659)\nA história de um cachorro que passou por quatro feiras de adoção sem conseguir um lar chamou atenção nas redes sociais. O caramelo Gaara, de 2 anos, começou a evitar o contato com as pessoas após não ser adotado. Um vídeo publicado pelo Abrigo dos Animais Refugados, em Goiânia, mostra o animal cabisbaixo durante um evento de adoção (veja acima).\n“Já é o 4º evento de adoção que você vai esse ano e já entendeu que é invisível", diz a descrição do vídeo.\nAtualmente, o abrigo conta com 150 animais vítimas de abandono e maus-tratos. Em entrevista ao O POPULAR, Rayane Araújo Sousa de Godoy, de 30 anos, presidente do abrigo, contou que o local iniciou as atividades há cerca de 27 anos, quando foi fundado pela protetora Lívia Denise, que faleceu durante a pandemia da covid-19.