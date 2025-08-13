O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e o Comando de Ensino da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) assinaram, nesta terça-feira (12), um termo de ajustamento de conduta (TAC) com o objetivo de regularizar a atuação das associações de pais, mestres e funcionários (APMFs) nos colégios estaduais da polícia militar (CEPMGs). As associações têm sido alvo de queixas de pais que se sentem constrangidos a pagar contribuições e de estudantes, que têm acesso limitado a atividades por não contribuírem.\nAs associações terão um ano para se adequar ao TAC, que prevê que comandantes dos CEPMGs não interfiram na gestão das associações; que haja prestação de contas de arrecadações e gastos das associações ao Comando de Ensino; e que as atividades custeadas pelas associações sejam oferecidas a todos os estudantes, sem distinção (veja mais no quadro abaixo).