O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) reformou uma decisão relativa ao médico Alfredo Carlos Dias Mattos Júnior, que havia sido condenado por violação sexual mediante fraude contra uma paciente de 17 anos. Após recurso do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) em segunda instância, a condenação foi reenquadrada como estupro de vulnerável, e a pena subiu de 6 para 18 anos de reclusão. A indenização por danos morais também foi elevada, passando de R$ 30 mil para R$ 100 mil. Ainda cabe recurso da defesa ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).\nAlfredo foi denunciado pelo MP-GO devido a um atendimento realizado em março de 2023, em um hospital particular de Goiânia. Segundo o processo, a adolescente esteve no consultório do médico em duas ocasiões, entre março e abril daquele ano, e em ambas estava acompanhada por sua mãe. Na segunda visita, a paciente apresentou os resultados de uma endoscopia e de uma ultrassonografia transvaginal solicitados anteriormente pelo profissional.