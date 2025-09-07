Chegar aos 98 anos é um marco de vida que poucos alcançam. A aposentada Possidônia Rodrigues de Carvalho comemora nesta segunda-feira (8) esta conquista com saúde e um hábito que a acompanha há mais de quatro décadas: a leitura diária de O POPULAR como assinante. Ela não abre mão de acompanhar as notícias publicadas na versão impressa do jornal, que foi fundado quando Possidônia já tinha 10 anos de idade. Atualmente, a filha é quem lê as páginas em voz alta para a aposentada, mas isso não a desanima de querer se manter informada.\nMaria Auxiliadora de Carvalho Pascoal, uma das filhas, conta que a mãe é assinante fiel do POPULAR desde 1985. A paixão pelo veículo já se estende há 40 anos e, por mais que hoje esteja debilitada e não consiga mais ler, continua renovando sua assinatura. Todos os dias pela manhã, assim que o jornal é entregue, pede para a filha ou para quem estiver ao seu cuidado que leia para ela. Maria Auxiliadora relata que a mãe mantém o hábito de se informar e que, diariamente, pergunta: “Você já pegou o jornal? Lê ele pra mim”.