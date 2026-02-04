Além da UFG, Sarah também passou em Ciência da Computação na USP (Arquivo pessoal/Sarah Antunes)\nA estudante goiana Sarah Antunes Vilela de Aguiar, de 17 anos, conquistou recentemente uma das maiores vitórias na trajetória acadêmica – entrar na universidade. E mais do que isso. Ela passou em 1° lugar no curso de Inteligência Artificial (IA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), graduação que possui uma nota de corte maior do que Medicina. Ao POPULAR, Sarah revelou que fazer muitos simulados foi um dos principais fatores que ajudaram na sua aprovação.\nEu tive uma rotina que considero até saudável, estudava umas 10h por semana em média. O que fez muita diferença nesse processo foi a quantidade de simulados que fizemos na escola, em especial nesse último ano. Outra coisa que eu sempre fiz com muita constância era revisar os conteúdos. Eu sempre fazia flashcards que contemplavam tudo o que eu precisava saber de uma matéria e revisava eles diariamente”, explicou.