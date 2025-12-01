O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) aprovou uma resolução, nesta segunda-feira (1º), que acaba com a obrigatoriedade das aulas em autoescola para a prova de carteira de motorista.\nA decisão foi tomada por unanimidade e a resolução passará a valer com a publicação no Diário Oficial da União.\nPara a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, continuará sendo exigida aprovação nas provas teórica e prática. Haverá curso teórico gratuito e digital. Quem preferir realizar o processo por autoescolas poderá optar por esse modelo.\nProjeto de retirada de aulas de autoescola sofre resistências\nProjeto de lei propõe que adolescentes possam iniciar processo de CNH a partir de 16 anos e que pais devem dar as aulas\nLei obriga autoescolas terem carro adaptado para PcD, mas testes são realizados apenas em 2 cidades