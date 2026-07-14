À esquerda, uma nascente de água termal. À direita, vista aérea da Praia Quarto Crescente (Reprodução/TV Anhanguera)\nLocalizada na divisa entre Goiás e Mato Grosso, a cidade de Aragarças é considerada um dos principais destinos de férias do Centro-Oeste brasileiro. O município atrai milhares de turistas não apenas pela beleza das praias de água doce, mas também pelo encontro de nascentes termais com o leito do Rio Araguaia. As informações foram apuradas pelo repórter da TV Anhanguera, Tariq Augusto.\nA praia mais conhecida do município é a Quarto Crescente. Diferente de outros acampamentos ao longo do Araguaia, onde o acesso é feito apenas por embarcações, é possível chegar ao local a pé ou de carro. Nesse sentido, a dona de um hotel na região, Patrícia Rodrigues, revelou um detalhe curioso.\nNa praia, de uma ponta a outra, nós temos 23 minas de águas termais que deságuam no rio. Então, nós falamos que a nossa praia é uma praia de água quente do Rio Araguaia", explicou a empresária.