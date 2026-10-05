Um arame em um disjuntor pode ter causado o choque elétrico que matou duas pessoas em Palmeiras de Goiás, no oeste goiano. As vítimas eram Coraci Pereira de Sousa, de 62 anos, e o bebê de quem ela cuidava, João Guilherme, de 9 meses. A informação foi passada à TV Anhanguera por um dos bombeiros que atendeu à ocorrência.\nO local onde elas [vítimas] estavam deitadas era próximo a um disjuntor. Na região desse disjuntor, existia um arame que aparentemente era um varal metálico. A suspeita é de que esse arame tenha causado a condução da corrente elétrica para elas", explicou o aspirante Cainan Magalhães.\nCriança e babá morrem após choque elétrico em Palmeiras de Goiás, dizem bombeiros\nLaje desaba durante festa e cerca de 30 pessoas caem em buraco de 3 metros em chácara\nCaminhoneiro morre atacado por abelhas após escapar de acidente na GO-463