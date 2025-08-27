Uma arara-canindé passou por uma cirurgia para amputar uma pata atrofiada e recebeu uma prótese adaptada. O procedimento foi realizado pelo Centro de Fauna do Tocantins (Cefau), em parceria com o Hospital Veterinário Ulbra Palmas.\nSegundo o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), a ave foi resgatada pela Guarda Metropolitana Ambiental (GMPA) de Palmas, na noite do dia 25 de julho deste ano. Exames iniciais indicaram que a arara provavelmente foi vítima de atropelamento, o que pode ter provocado a atrofia em decorrência da gravidade da lesão.\nA médica veterinária Eduarda Mansour, integrante da equipe que acompanhou a arara, disse que a ave se automutilva devido à dificuldade de apoio com a pata.\n"Após avaliação e exames, optamos pela amputação do membro comprometido e pela implantação de uma prótese osseointegrada. Esse tipo de atuação nos motiva, pois, mesmo quando a reintegração à natureza não é possível, garantimos a integridade e a qualidade de vida desses animais”.