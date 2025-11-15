-VÍDEO: ‘Arca de Noé encalhada’ em Goiás surpreende e diverte visitantes (1.3337439)\nUma réplica da Arca de Noé, construída em uma fazenda de Hidrolândia, ganhou destaque depois de uma publicação na rede social. Publicado na sexta-feira (14), o registro já ultrapassou 1,8 milhão de visualizações e despertou a curiosidade de quem nunca tinha ouvido falar da estrutura ‘encalhada’.\nClaudinei Lino mora em Morrinhos e, junto com a esposa, tem o hábito de visitar construções antigas e lugares inusitados. Ao se deparar com a arca, repleta de esculturas de animais, ele diz que não teve outra reação além do espanto.\nPadre leiloa cueca durante festejo e reclama de fiel que vazou vídeo: 'Espírito de ronca e fuça'\nBombeiro emociona ao fazer oração enquanto colegas resgatam homem preso em antena; vídeo\nCorretor de imóveis faz vídeo de marcas que acredita terem sido feitas por óvnis, em Paraúna: 'Comprovações do pouso'