O estacionamento rotativo pago de Goiânia, a Área Azul, deve ter um aumento nos valores praticados. Os novos custos constam em um decreto municipal publicado nesta terça-feira (12), passando de R$ 1,50 para R$ 2,15 (aumento de 43,3%), no tempo de permanência de uma hora, e de R$ 2,50 para R$ 4,30 (mais 72%), para duas horas, no caso de veículos automotores de quatro rodas. Além disso, deve ser pago R$ 40 por dia para o estacionamento de caçambas. Ainda não há previsão para quando os novos valores passarão a valer efetivamente.\nO decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça institui a denominada Política de Estacionamento Integrado dentro do Programa Nova Mobilidade, lançado em fevereiro pelo prefeito Sandro Mabel (UB). Em janeiro, O POPULAR já havia mostrado que a implantação de uma nova plataforma para venda de vagas estava sendo estudada pela Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET). Vendido até agosto de 2024 em bilhetes físicos, a venda passou a ser feita pelo aplicativo Goiânia 24 Horas, da Prefeitura.