Um dos primeiros a identificar o acidente radiológico com o césio 137 em Goiânia, o físico Walter Mendes Ferreira explicou que a área dos túmulos onde estão enterradas as quatro vítimas diretas da substância não oferece risco radiológico e, assim, o Cemitério Parque, no Setor Urias Magalhães, não precisa tomar nenhum cuidado específico no local. Por isso, não existe uma normativa da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) sobre medidas que o Centro de Atendimento Administrativo de Cemitérios e Central de Óbitos deve tomar.\n“É uma área livre, não tem nada de radiação lá, as pessoas podem transitar sem problemas. As quatro vítimas enterradas foram descontaminadas antes do sepultamento”, explicou o físico. Segundo Walter, o revestimento dos caixões com chumbo e concreto foi uma medida de precaução. O cientista afirma que a administração do cemitério está livre para fazer edificações ou novas sepulturas ao redor do local, sem ter de obedecer a qualquer limite de distância.