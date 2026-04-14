A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) instalou uma barreira com vasos e plantas no lote da Rua 57, no Setor Aeroporto, área onde ocorreu o acidente com o césio-137, em 1987. Segundo a companhia, a medida é para impedir a circulação de pessoas e o estacionamento irregular de veículos.\nForam utilizados cinco vasos de grande porte, cerca de 400 mudas ornamentais da espécie mini neve da montanha, além de terra adubada e mudas de cróton vermelho”, cita trecho do comunicado (veja íntegra ao final desta reportagem).\nA Comurg, por meio de nota, informou que foi responsável pela instalação dos vasos e pelo plantio das mudas, após constatar o uso indevido do local. Conforme a empresa, o serviço foi executado pela equipe de ajardinamento com objetivo de preservação e respeito à área, que é monitorada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).