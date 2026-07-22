-Areal (1.3435456)\nAreias coloridas, diversidade de vegetais e riqueza em espécies de animais são alguns dos elementos que fazem parte da ‘praia sem mar’ chamada de areal, localizada no alto da serra do Parque Estadual da Serra Dourada (Pesd), em Mossâmedes, na região oeste do estado. O POPULAR mostrou que o parque ainda não está aberto à visitação porque está passando por um processo de regularização fundiária (veja o vídeo acima).\nEm um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra que o areal está no topo da serra e conta com árvores, flores e várias rochas ao redor. Além do areal, o Parque Estadual da Serra Dourada conta com cachoeiras, afloramentos rochosos e diversidade vegetal e de espécies de animais. Toda a composição forma vários pontos de beleza cênica.\nSegundo a Semad, a areia acaba sendo colorida porque as rochas sofrem intemperismo e se transformam em areia. As variações nas cores das rochas de arenito fazem com que a areia tenha uma coloração variada.