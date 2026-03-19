A estrutura que começou a ser montada no último final de semana pelo governo de Goiás na Praça Cívica para a realização do evento Arena Goiás Motovelocidade, previsto para ocorrer entre os dias 20 e 22 de março, está com termo de embargo pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O evento tem como programação a transmissão das corridas em telão do Grande Prêmio Brasil de MotoGP, que ocorre no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, e conta ainda com feira de artesanato goiano, atrações culturais, gastronômicas e de entretenimento abertas ao público.\nDe acordo com o Iphan, o órgão recebeu, no dia 10 de março, um pedido de autorização para realização da Arena Motovelocidade, na Praça Cívica, onde está situado o que tecnicamente se chama de Conjunto Tombado, ou seja, um local em que vários órgãos e traçados são considerados patrimônio histórico nacional. “No entanto, a solicitação não foi acompanhada da documentação necessária para análise, conforme Portaria 289/2025 que dispõe das autorizações de instalações provisórias. As orientações técnicas foram encaminhadas à Secretaria de Esportes e Lazer (SEEL) em 11 de março.”