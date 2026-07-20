-bomba_argetino_jatai (1.3435121)\nUm argentino foi alvo de uma bomba caseira em Jataí, no sudoeste de Goiás, após a final da Copa do Mundo. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher e um adolescente se aproximam da residência, deixam um artefato explosivo no corredor da casa e fogem em seguida, enquanto é possível ver a faísca provocada pela explosão (veja o vídeo acima). As informações são da TV Anhanguera.\nO caso aconteceu na noite de domingo (19), por volta das 21h30, após a Argentina ser derrotada pela Espanha e ficar em segundo lugar na competição. De acordo com a reportagem da TV Anhanguera, ninguém ficou ferido. No entanto, o morador argentino afirmou que os dois filhos pequenos estavam dentro da casa no momento da ação.\nEle também relatou à polícia que vizinhos acamados vivem ao lado da residência e não conseguiriam deixar o imóvel caso o explosivo provocasse um incêndio ou outra situação mais grave.