-Vídeo (1.3463213)\nUm vídeo gravado nesta semana pelo mergulhador Bruno Pereira chamou a atenção nas redes sociais ao registrar o encontro dele com um peixe cascudo no fundo do Rio Paranaíba, em São Simão, no sul de Goiás. Nas imagens, o mergulhador compara o animal a uma "criatura pré-histórica" devido à carcaça rígida e espinhosa, que lembra uma armadura medieval.\nSegundo Bruno, peixes dessa como este são podem ser encontrados em abundância na bacia ao longo da região. Durante a interação, ele toca no animal e destaca a dureza da pele (veja acima).\nOutro detalhe apontado no vídeo foi a boca do peixe, que funciona como uma ventosa. O mergulhador explicou que o formato de sugador ajuda o animal a se fixar nas pedras e a se alimentar no leito do rio: “A alimentação desse carinha é baseada em algas, matéria orgânica, pequenos invertebrados, restos de outros animais e até mesmo madeira.”