Em frente à Catedral Metropolitana de Goiânia, no Setor Central, um relógio especial marca a contagem regressiva para o 19° Congresso Eucarístico Nacional, que será realizado de 3 a 7 de setembro de 2027. Além de ser a primeira vez em que o evento ocorrerá na capital, outra expectativa dos goianos é por uma resposta do papa Leão XIV, que foi convidado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no início do ano, para participar da festa. Apesar disso, a confirmação do líder religioso deve ficar para janeiro.\nO arcebispo de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros, em entrevista ao POPULAR, conta que há um novo encontro entre a CNBB e Leão XIV, marcado para 14 de janeiro, e que a expectativa é de que a resposta finalmente ocorra. “Precisamos segurar a expectativa até lá, mas sempre na esperança de que a resposta venha antes. Quanto mais cedo tivermos um retorno, mais tempo teremos para preparar a acolhida dele”, afirma.