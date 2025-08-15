Arquiteta Flávia Ogata, morreu aos 45 anos (Arquivo pessoal / Fernanda Ogata)\nA arquiteta Flávia Ogata, de 45 anos, morreu após ser submetida a uma cirurgia para retirada de pedras nos rins, disse a irmã dela, Fernanda Ogata ao POPULAR. A morte dela causou comoção por sua paixão e leveza em viver a vida e conduzir as diversas funções que desempenhava além da sua profissão, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Ela deixa esposo e duas filhas.\nA morte ocorreu às 6h06 de quarta-feira (13), em um hospital de Anápolis. Segundo a irmã, na tarde de segunda-feira (11), Flávia fez a cirurgia eletiva, considerada de baixa complexidade e sem cortes. Contudo, o quadro evoluiu “fulminantemente para uma sepse (infecção generalizada) em um dia praticamente” e ela foi imediatamente encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O quadro se agravou e ela teve uma parada cardíaca é uma complicação grave do choque séptico, podendo levar à morte