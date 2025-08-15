Flávia Ogata também era ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, pessoa que ajudar na distribuição da Eucaristia [pão] (Victor Melo / Instagram Paróquia São Francisco de Assis - Anápolis)\nA arquiteta Flávia Ogata Villa Real, de 45 anos, que morreu em Anápolis após ser submetida a uma cirurgia para retirada de pedras nos rins, foi professora de inglês durante 10 anos e, atualmente, dava aulas de catequese na igreja católica, segundo a família. Isabella Villa Real, uma das filhas de Flávia, declarou nas redes sociais: “Mamãe, tanta gente chorou por você! A sua obra aqui na terra é linda, você tocou muitas almas!”.\nAo POPULAR, a irmã dela, Fernanda Ogato, descreveu que, além de catequista de Primeira Eucaristia (pessoa que ensina crianças a fé cristã), Flávia também fazia parte da Pastoral da Liturgia (equipe da paróquia responsável por preparar e organizar as celebrações), também da chamada Fraternidades da Igreja (grupos que se reúnem para viver a fé em comunidade). Por fim, era ministra extraordinária da Sagrada Comunhão (quem ajudar na distribuição da Eucaristia [pão]). Ela congregava em várias igrejas, mas a principal da Paróquia São Francisco de Assis, em Anápolis, segundo a família.