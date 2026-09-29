O arquiteto Talles Sousa, de 39 anos, morreu nesta terça-feira (29), após sofrer um infarto e um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em Palmeiras de Goiás, na região oeste de Goiás. Amigos disseram que ele estava no auge da carreira profissional e destacaram a dedicação à Deus.\nSegundo a esposa de Talles, Herlen Lourenço, ele foi internado no domingo (27), no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, mas não resistiu.\nAo POPULAR, o amigo Weriky Lemes disse que Talles era casado e não tinha filhos. Segundo ele, o arquiteto era uma pessoa muito ligada à família, além de generoso com as pessoas.\nEra um rapaz direto, amado por todo mundo, de bom coração, ajudava muito as igrejas e as pessoas à sua volta. Era humilde, de bom caráter e muito trabalhador”, afirmou Weriky.