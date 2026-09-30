O arquiteto Talles Sousa, de 39 anos, que morreu após sofrer um AVC e um infarto, havia se casado há cerca de um ano e, segundo um amigo, estava no auge da carreira profissional. Ele mantinha um escritório de arquitetura em Palmeiras de Goiás, na região oeste do estado, e era conhecido pela dedicação ao trabalho e à família. Segundo a esposa, Herlen Lourenço, Talles também tinha uma filha de consideração.\nO amigo Weriky Lemes contou ao O POPULAR que o arquiteto era uma pessoa muito ligada à família e estava vivendo um momento de crescimento profissional.\nEra um rapaz direito, amado por todo mundo, de bom coração, ajudava muito as igrejas e as pessoas ao redor. Era muito trabalhador e de família, uma pessoa incrível mesmo”, afirmou.\nAlém da carreira, Talles era cristão evangélico e tinha participação ativa na comunidade religiosa de Palmeiras de Goiás. Segundo Weriky, ele costumava ajudar igrejas e pessoas próximas.