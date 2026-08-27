Um ipê e um bacuri retirados da Praça Ciro Lisita, no Setor Coimbra, para dar lugar às obras de reconfiguração viária da Avenida Castelo Branco, sobreviveram ao processo de remoção e se desenvolvem com sucesso, até o momento, no Viveiro Buritis, onde estão há 45 dias em acompanhamento técnico da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). A previsão é que os exemplares sejam reinseridos no mesmo local no início do período chuvoso.\nO resultado positivo consolida a medida como uma solução ecológica eficiente para evitar a perda do patrimônio verde da cidade durante intervenções urbanas. No entanto, por enquanto o transplante tem sido tratado pela administração municipal como uma medida excepcional, por conta da complexidade da operação. De acordo com a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), ainda não há previsão de nova retirada de vegetação adulta – eventuais solicitações serão avaliadas caso a caso.