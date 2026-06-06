A uma semana do início da Copa do Mundo, na próxima quinta-feira (11), a Prefeitura de Goiânia ainda não publicou a regulamentação para a realização de pinturas, grafites, desenhos e legendas alusivos ao torneio de futebol em vias e logradouros públicos da capital. O POPULAR teve acesso a uma portaria que detalha as exigências para esse tipo de intervenção. Apesar de assinado, o documento ainda não foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM). Em paralelo, a administração municipal tem analisado e autorizado pedidos individualmente.\nA portaria conjunta à qual O POPULAR teve acesso é datada desta quarta-feira (3). O documento foi assinado pelo titular da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), Francisco Tarcísio Abreu, na mesma data, e pelo secretário municipal de Eficiência (Sefic), Fernando Peternella, nesta quinta-feira (4). A medida considera “o interesse público na promoção da manifestação cultural e popular alusiva à Copa do Mundo de Futebol, de relevante valor social e de interação entre os cidadãos”. A reportagem questionou as duas pastas sobre a previsão de publicação da portaria no Diário Oficial do Município (DOM), mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.