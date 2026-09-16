-VÍDEO CASAL (1.3456690)\nUm assalto a uma joalheria deixou quatro mortos em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, um casal foi até a joalheria se passando por clientes, mas logo depois anunciaram o assalto. Um funcionário reagiu e atirou contra os dois. O casal, o funcionário e um outro suspeito morreram. Um homem foi preso e confessou que ganharia R$ 70 mil para fazer o transporte do casal. Um vídeo de câmera de segurança divulgado pela PM mostra quando o casal entra na joalheria para cometer o crime (assista acima). A Polícia Civil investiga o caso.\nTrês homens e uma mulher deslocam até as proximidades da joalheria, o casal sobe pra realizar o assalto, se passando por clientes, os outros dois, o motorista e o e o outro criminoso que também tinha uma participação ativa, estava ali na condição de olheiro, o motorista na questão ali da parte do transporte tanto pra chegar até a joalheria quanto pra realizar a fuga", explicou o tenente-coronel Hugo Jorge Bravo, em entrevista à TV Anhanguera.