À esquerda, o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL). À direita, o carro que foi recuperado após o crime. (Reprodução/Instagram Márcio Corrêa e Reprodução/Polícia Civil)\nUm assalto na fazenda do prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), deixou o caseiro, a esposa e o filho do casal feridos. Segundo uma publicação do prefeito nas redes sociais, ele e a família não estavam no local no momento do crime, que aconteceu na zona rural do município, na tarde desse domingo (5). Além disso, os suspeitos “agiram com muita crueldade” (leia o comunicado na íntegra ao final da reportagem).\nSegundo os bombeiros, o caseiro, de 52 anos, teve ferimentos leves e recusou ser levado ao hospital. A esposa dele e o filho do casal, de 32, sofreram ferimentos mais graves e foram encaminhados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).