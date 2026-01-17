Uma assembleia geral extraordinária, realizada de forma virtual na noite da quinta-feira (15), definiu pela suspensão do movimento grevista deflagrado pela categoria dos médicos credenciados pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS). A reunião atendeu tratativas realizadas perante a 78ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia, com o promotor Astúlio Gonçalves de Souza, dentro do prazo acordado, entre as partes, de 36 horas, para discussão e deliberação sobre a proposta de abertura de negociações com a pasta.\nSegundo a presidente do SindSaúde, Néia Vieira, 187 pessoas participaram da assembleia, na qual também marcaram presença o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), representantes da SMS, o Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás (Simego) e o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (SindSaúde).