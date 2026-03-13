Morreu nesta quinta-feira (12) o assessor municipal Dyogo Filype Oliveira de Jesus, de 19 anos, que atuava na pasta de Preservação e Fiscalização do Meio Ambiente da Prefeitura de Rialma. Ele estava internado desde o início do mês após sofrer um acidente de trânsito no município. O acidente aconteceu no dia 2 de março, no cruzamento da Avenida JK com a Rua do Saber, em Rialma, e envolveu um carro e uma motocicleta. Dyogo conduzia a moto e sofreu várias lesões após a batida.\nDe acordo com informações apuradas pela Polícia Civil de Goiás, o motorista de um Chevrolet Spin relatou que trafegava pela Avenida JK com cinco passageiros quando, ao chegar ao cruzamento, a motocicleta teria avançado a sinalização de parada obrigatória (PARE). Segundo o condutor, não houve tempo para frear ou desviar, resultando na colisão.