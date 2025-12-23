Assessor Astor Murilo Junior de Paiva, de 33 anos e vereadora Nayara Barcelos, de Rio Verde (Reprodução/Arquivo Pessoal Nayara Barcelos)\nO assessor de uma vereadora de Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás, Astor Murilo Junior de Paiva, de 33 anos, morreu nesta segunda-feira (22) após 13 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital. O quadro começou após ele aspirar um dente provisório enquanto dormia, o que exigiu uma cirurgia pulmonar complexa. Com diversas complicações, Astor sofreu uma parada cardíaca durante uma hemodiálise e não resistiu.\nCativante e comunicativo, Astor era considerado assessor da vereadora Nayara Barcelos, embora o cargo oficial fosse do seu esposo, Idelson Ferreira. Ele atuava como assessor no gabinete voluntariamente e era reconhecido por sua competência e importância estratégica. Ao POPULAR, a vereadora contou que seu plano era nomeá-lo chefe de gabinete, caso fosse eleita deputada estadual no próximo ano.