Astor Murilo Junior de Paiva tinha 33 anos (Arquivo pessoal/Nayara Barcelos)\nO assessor de uma vereadora de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, Astor Murilo Junior de Paiva, de 33 anos, que morreu após 13 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital, era habilidoso e tinha coração gigante, contou uma amiga. Segundo o atestado de óbito, o quadro de saúde de Astor se agravou após ele aspirar um dente provisório enquanto dormia.\nDiante da situação, o hospital informou que foi necessário uma cirurgia pulmonar complexa. No entanto, devido as diversas complicações, na segunda-feira (22), Astor sofreu uma parada cardíaca durante uma hemodiálise e não resistiu. Morador de Rio Verde há muitos anos, Astor não tinha filhos. O corpo dele foi velado e sepultado em Sanclerlândia, sua cidade natal, na terça-feira (23).