As obras de implantação do novo parque urbano no Morro da Serrinha, em Goiânia, devem começar nesta quinta-feira (2). Os trabalhos estão previstos para se iniciar logo após a assinatura da ordem se serviço pelo governador Daniel Vilela (MDB), com expectativa de conclusão de 12 a 15 meses e investimento estimado de R$ 15,6 milhões. A área de preservação permanente (APP) terá como nome Parque da Serrinha Jornalista Jaime Câmara, em homenagem a um dos fundadores do jornal O POPULAR e do Grupo Jaime Câmara.\nA requalificação ficará a cargo da Marsou Engenharia, vencedora da licitação. A solenidade de assinatura da ordem de serviço e mudança do nome do parque está marcada para as 15 horas, no morro que divide os setores Serrinha e Pedro Ludovico.\nConforme informou O POPULAR, a área total de quase 110 mil metros quadrados receberá um parque urbano, com estruturas na base e no topo do morro, construído com o uso de matérias sustentáveis. O espaço cercado terá câmeras de segurança e vigilância armada 24 horas por dia. Também contará com wi-fi público e painéis interativos sobre a flora nativa.