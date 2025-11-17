A assistente de orientação do Colégio Agostiniano, em Goiânia, que morreu na última sexta-feira (14) teve complicações em decorrência de uma diabetes tipo I, segundo uma colega de trabalho. Jane Mendes Vieira Sousa, de 40 anos, chegou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na capital, mas não resistiu.\nEla não sabia que estava com diabetes e quando descobriu já era tarde demais. Essa doença é silenciosa”, contou ao POPULAR Ivone Aparecida.\nJane Mendes foi reconhecida pelos colegas de trabalho como uma mulher ‘positiva, alegre e cuidadosa’. Assistente de orientação recebeu várias homenagens nas redes sociais.\nMorre assistente de colégio de Goiânia, e amigos lamentam: 'Vai fazer tanta falta'\nAssistente de colégio que morreu era alegre e cuidadosa: 'Sua luz brilhará para sempre'