Homenageada por amigos nas redes sociais, Jane Mendes Vieira Sousa assistente do Colégio Agostiniano, em Goiânia, que morreu nesta sexta-feira (14) em decorrência de diabetes, foi reconhecida como uma mulher ‘alegre, cuidadosa e amorosa’. Ivone Aparecida Pereira, psicopedagoga institucional do colégio, reuniu falas dela e de outros colegas de Jane e contou AO POPULAR que a assistente era ‘sempre a porta de entrada nas ligações telefônicas’ do colégio e também muito ‘atenta e zelosa com as crianças’.\nEra sempre a porta de entrada nas ligações telefônicas, Chats e outras formas de comunicação. Ela sempre era muito hábil com as palavras e conseguia "aparar" até mesmo as conversas mais difíceis. Era muito atenta, zelosa com as crianças. Tia Jane conseguia resolver questões pequenas do dia a dia que se faziam grandes”, relatou.