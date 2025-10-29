Viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia que leva a nova plotagem "Polícia de Goiânia". (Divulgação / GCM)\nA Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás (Assego) criticou o nome “Polícia de Goiânia” nas viaturas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) da capital. No início de outubro, o prefeito Sandro Mabel (UB) apresentou a adesivação das novas viaturas da corporação com a nomenclatura, que também foi exibida no desfile do aniversário da cidade, na última sexta-feira (24). Para o presidente da Assego, o subtenente Paulo Sérgio de Souza, nenhum Estado ou Município pode criar polícia ou quaisquer instituições de segurança, e que dar esse título é atribuição da Constituição Federal: “Vai ter que ser defeito isso”.\nQuem configura as instituições de segurança pública no Brasil é a Constituição Federal, ali no seu artigo 144, bem como as atribuições de cada instituição. Então, nenhum ente, nenhum estado, nenhum município podem criar polícia. Então, essa medida aqui adotada pela Prefeitura de Goiânia, para dar o título de polícia para as guardas municipais, fere princípio constitucional. Muito provavelmente vai ter que ser desfeito isso", afirmou.