A Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás (Adveg) inaugurou sua nova sede na noite deste sábado (20), localizada a cerca de 500 metros da antiga. O imóvel, localizado na Rua 70 com a Avenida Paranaíba, no Setor Central, marca o início de uma nova etapa voltada à retomada e reativação de serviços anteriormente ofertados pelo Centro Brasileiro de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual (Cebrav).\nAlém da inauguração da nova sede, a solenidade marcou a posse da nova diretoria para o próximo triênio, que terá Francisco Romeiro como presidente a partir de 2026. O evento reuniu autoridades, parceiros institucionais, representantes da sociedade civil e da comunidade de pessoas com deficiência visual. Houve ainda a apresentação do relatório de gestão referente ao biênio dos anos 2024/2025.