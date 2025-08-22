Uma associação sem fins lucrativos e sem ligação com o segmento evangélico recebeu R$ 950 mil em emenda impositiva da vereadora Leia Klebia (Podemos) para financiar um evento realizado pela Assembleia de Deus Ministério Madureira - Campo de Campinas (AD Campinas) a ser realizado no final de setembro – a 34ª edição do Conectados, congresso com ministrações e shows gospel voltados para o público jovem. Leia é casada com o pastor Jorge Pereira, responsável pela Assembleia de Deus do Jardim Mirabel (AD Mirabel), uma das mais de 500 congregações da AD Campinas.\nResponsável pela Associação Goiana de Atualização e Realização do Cidadão (Agarc), Carmelúcia Rodrigues de Oliveira afirma que foi a própria Leia quem pediu para que a associação aceitasse a emenda. Segundo Carmelúcia, a vereadora é “amiga da gente” e em uma reunião sugeriu ampliar o foco do trabalho da associação, apresentando então a proposta para participar da estruturação do evento gospel. Até então, a associação vinha atuando com assistência social, moradia popular e qualificação profissional.