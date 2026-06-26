-VÍDEO:Asteroide fará maior aproximação da Terra em séculos; saiba como observar fenômeno em Goiás (1.3426700)\nO asteroide 152637 (1997 NC1) fará uma passagem segura pela Terra neste sábado (27), na maior aproximação já registrada do objeto desde antes do ano de 1600. Segundo dados da NASA e da Agência Espacial Europeia (ESA), ele passará a cerca de 2,56 milhões de quilômetros do planeta — o equivalente a aproximadamente 6,7 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Um vídeo gerado com o NEO Toolkit da ESA mostra a trajetória do asteroide durante sua passagem pela Terra (Veja acima).\nApesar de estar “perto” em termos astronômicos, o asteroide não representa risco de colisão e não poderá ser visto a olho nu. De acordo com o astrofísico Victor Barbosa, professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), o asteroide não será visível a olho nu em nenhuma parte do país. Ele explica que, mesmo estando relativamente próximo, o brilho não é suficiente para observação sem equipamentos (Veja as dicas para observação no fim da matéria).