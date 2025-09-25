A escola estadual Luis Felipe, em Sobral, no Ceará, foi alvo de um ataque a tiros na manhã desta quinta-feira (25). Há, ao menos, dois mortos, de 16 e 17 anos, e três feridos.\nO caso ocorreu no bairro Campo dos Velhos. Segundo a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, três adolescentes baleados deram entrada no hospital e estão sendo atendidos.\nO tiroteio teria começado na hora do intervalo, quando os alunos estavam no pátio. Dois homens teriam passado em uma moto atirando.\nA Polícia Militar afirma que já identificou os autores e que o crime teria relação com a venda de drogas na região da escola. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas.\nNo fim de semana e na última quarta-feira, foram registrados outros dois ataques no mesmo bairro, relacionado à guerra entre facções.