-Ataque (1.3404738)\nUm ataque a tiros deixou duas pessoas feridas em frente a um escritório de contabilidade em Santa Rita do Araguaia, no Sudoeste de Goiás. Ao POPULAR, a Polícia Militar informou que dois homens conversam em frente ao escritório quando foram surpreendidos pelos suspeitos. Um dos homens e uma funcionária, que estava dentro do escritório, foram atingidos. Após os disparos, os suspeitos fugiram (veja vídeo acima). A Polícia Civil investiga o caso.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.\nJovem é morto a tiros em distribuidora de bebidas, em Catalão\nMédico é suspeito de atirar contra PMs em Aragarças\nO caso aconteceu na quarta-feira (29), na Rua Manoel F. Rocha. De acordo com a PM, o homem foi baleado no braço esquerdo e a funcionária na perna esquerda. Ambos foram socorridos por populares.