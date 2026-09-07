Bombeiros isolaram a área com cones e fitas e impediram a passagem de pedestres e veículos. (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nUma igreja precisou ser evacuada e ruas foram bloqueadas após um ataque de abelhas no início da tarde deste domingo (6), no Setor Jardim dos Buritis, em Caldas Novas, na região Sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, um grande enxame se espalhou pelo quarteirão. Algumas pessoas ficaram presas dentro do templo e um cachorro morreu após ser atacado pelos insetos.\nO chamado para os bombeiros foi feito por volta das 12h18, na Avenida Z. Ao chegar ao local, os militares encontraram um grande enxame concentrado no alto de um poste da rede elétrica. As abelhas estavam agitadas e atacavam quem passava pela região. Por segurança, fiéis e pedestres entraram na igreja para se proteger.