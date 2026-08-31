Bombeiros realizaram a avaliação inicial dos feridos e prestaram os primeiros atendimentos. (Divulgação/Bombeiros)\nO ataque de um enxame de abelhas que atingiu cerca de 40 alunos e colaboradores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) ocorreu ao final de uma atividade pedagógica na zona rural de Piracanjuba, no sul goiano. Em nota enviada ao POPULAR, a instituição informou que a programação fazia parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla quando os insetos surgiram de forma repentina (leia a íntegra ao final do texto).\nDe acordo com a associação, assim que o ataque começou, a equipe agiu rapidamente para abrigar todos em dois cômodos fechados onde as abelhas não conseguiram entrar. Em seguida, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, e as famílias dos assistidos foram comunicadas. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (28).