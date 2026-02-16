Dois adolescentes ficaram feridos após ataques de piranhas enquanto tomavam banho no Lago Corumbá, em Caldas Novas, na tarde de domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, as ocorrências foram registradas nas proximidades do píer do setor Lago Sul, em uma área rasa e próxima à margem.\nSegundo a corporação, a primeira vítima, de 16 anos, sofreu um corte no calcanhar direito após ser mordida enquanto estava na água em profundidade até os joelhos. Durante o atendimento, um segundo adolescente, de 15, se aproximou da equipe relatando também ter sido atacado, com ferimento no dedo do pé esquerdo.\nMenino pede ajuda para a PM e padrasto é preso suspeito de enforcar e arrastar a mulher pelos cabelos, em Rio Verde\nAcidente com ônibus de trabalhadores rurais deixa seis mortos na BR-153\nAcidente mata quatro jovens na GO-060, em Nazário